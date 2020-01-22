Госпродпотребслужба предостерегает украинцев от покупки курятины в местах стихийной торговли во время вспышек птичьего гриппа.

– Эти продукты нужно покупать только на официальных рынках, в магазинах и официальной торговой сети. Также мясо птицы не стоит употреблять без предварительной термической обработки, – говорится в сообщении.

Читайте: Свиной грипп в Украине: как не заболеть и или критическая ли ситуация

Специалисты также объяснили, что основным фактором распространения птичьего гриппа являются инфицированные дикие перелетные птицы, и отмечают, что существует риск и для людей при контакте с ними.

– Однако пока нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли, – добавили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в Винницкой области 18 января на предприятии Хутор зарегистрировали гибель птицы. Лабораторные исследования подтвердили птичий грипп.

Источник: Держпродспоживслужба