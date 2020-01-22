В День соборности Украины Посольство США призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

– Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс и с ее территориальными водами. Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день, – сказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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Также она отметила, что весь мир видел, как украинцы во время Революции Достоинства показали единство в своем стремлении демократической и свободной страны.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве на мосту Патона образовали живую цепь. Ежегодно на такую ​​акцию в разных городах выходят, чтобы показать единство страны.