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Факты / Надзвичайні події

В Киеве Renault влетел в остановку с людьми – есть жертвы

22 января в Киеве на бульваре Перова легковой автомобиль Renault протаранил остановку с людьми.

ДТП произошло около 06.48 утра. От травм водитель погиб на месте.

В Киеве Renault влетел в остановку с людьми – есть жертвы / 2 фотографии

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С водителем в машине был пассажир, которого госпитализировали в больницу. Медики также забрали мужчину, что стоял на остановке и ждал общественный транспорт.

Обстоятельства аварии устанавливает следствие.

Ранее Факты ICTV рассказывали о смертельной аварии в России, в которой погибло трое украинцев.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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