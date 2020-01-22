22 января в Киеве на бульваре Перова легковой автомобиль Renault протаранил остановку с людьми.
ДТП произошло около 06.48 утра. От травм водитель погиб на месте.
В Киеве Renault влетел в остановку с людьми – есть жертвы / 2 фотографии
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С водителем в машине был пассажир, которого госпитализировали в больницу. Медики также забрали мужчину, что стоял на остановке и ждал общественный транспорт.
Обстоятельства аварии устанавливает следствие.
Ранее Факты ICTV рассказывали о смертельной аварии в России, в которой погибло трое украинцев.
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