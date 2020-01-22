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Факты / Украина

В Малайзии отменили смертный приговор экс-участнику Х-Фактора, он вернулся в Украину

22 января в Украину вернулся приговоренный к смертной казни в Малайзии экс-участник шоу Х-фактор и Битва Хоров Роман Золотарев.

Парень уехал на заработки в Бразилию. В апреле 2017 года из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем Роман должен был вернуться домой.

Золотарьов

По просьбе незнакомцев он согласился доставить в Лаос чемодан с вещами. Золотарев убедился, что там действительно были вещи.

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Во время пересадки в Международном аэропорту г. Куала-Лумпур (Малайзия) его задержали.

29 марта 2019-го Высший суд г. Шах-Алам приговорил гражданина Украины к смертной казни (через повешение).

– Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинским дипломатам смертный приговор Роману Золотареву был отменен, – говорится в сообщении.

Ранее Факты ICTV писали, что с тюрем ОРЛО отдали 54 осужденных украинцев.

Источник: Офис Омбудсмана Украины

Фото: Офис Омбудсмана Украины

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