Украинская делегация в ПАСЕ запланировала ряд мероприятий, связанных с Крымом – Ясько

Делегация Украины в ПАСЕ на январскую сессию запланировала ряд мероприятий, связанных с Крымом. В частности, Украина будет продолжать говорить о незаконной аннексии полуострова и важности деоккупации.

– Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами в свое времени были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации, – сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

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Елизавета Ясько также надеется на помощь ПАСЕ в нормандском формате.

– Мы очень хотим, чтобы наша площадка в ПАСЕ помогала Украине в переговорах в нормандском формате. Это означает, что наша делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией.

Напомним, ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская делегация возобновит работу в ПАСЕ.