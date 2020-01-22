Я наклонился попросить вести себя прилично – Кива о драке с ветераном АТО

Илья Кива подрался в столичном ресторане MOCCO с ветераном АТО, а после рассказал, что тот угрожал ему в личной переписке и публично.

– Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане MOCCO, вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар, – написал нардеп.

По его словам, ветеран АТО Михаил Майман, с которым у Кивы пройзошла драка, угрожал ему в сети и в личной переписке.

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По мнению Кивы, это системные действия против него, как оппозиционного политика, которые начались полгода тому.

Напомним, 22 января около 12.00 Илья Кива спровоцировал конфликт с одним из посетителей ресторана, который оказался ветераном АТО. Видео с камер появилось в сети. На нем нардеп сидит в компании мужчин, а после подходит посетителю и пытается ударить его головой. У мужчины срабатывает реакция и он бъет Киву в лицо.