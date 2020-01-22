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Факты / Украина / Политика

Я президент 248 дней и все эти дни работал на Украину – Зеленский

На Всесвятньому экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский отметил, что ежедневно пытается показывать важный для страны результат.

– Мы ставим задачу, чтобы каждый день я возвращался домой с мыслью, что не зря проработал президентом.

Я президент Украины 248 дней и все эти дни я работал на государство Украина. Я мало времени потратил на свою семью. Я каждый день должен показывать важный результат для страны, хотя бы для того, чтобы объяснить своим детям, почему я не с ними дома.

Читайте: Полное выступление Зеленского на форуме в Давосе

Ранее Зеленский заявил, что проблемы, стоящие перед Украиной, заставляют страну двигаться быстрее.

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