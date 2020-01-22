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Факты / Украина

Задержанный на взятке в $20 тыс. трансплантолог отделался штрафом в 8,5 тыс. грн

Врача-трансплантолога Национального института трансплантологии имени Шалимова, который попался на получении взятки за пересадку печени, отделался штрафом в 8,5 тис. грн.

Решение принял Соломенского райсуд 9 января.

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По данным СБУ, коррупция трансплантолога носила системный характер. За одну операцию он брал от $20 до $50 тыс.

Напомним, 3 октября на взятке в $20 тыс. задержан заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. А.А. Шалимова. Его задержали на горячем во время получения денег от пациента за проведенную ранее операцию по трансплантации печени, дальнейшее лечение и реабилитацию.

Источник: Судебный репортер

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