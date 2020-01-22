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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский назвал сильные стороны Украины для иностранных инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме в Давосе назвал сильные стороны, которые Украина может предложить иностранным инвесторам.

– Каждому инвестору, каждой компании, которая приведет в Украину $100 млн мы обеспечим отдельный контракт с государством.

Так, у каждого будет собственный менеджер, который будет решать все вопросы.

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Второе предложение от Украины – предоставлять инвесторам налоговые каникулы.

– Всем инвеcторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму $10 млн и более, мы даем налоговые каникулы – вы не будете платить 5 лет налог на прибыль, – рассказал Владимир Зеленский.

К слову, во время Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

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