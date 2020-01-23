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Факты / Украина / Политика

Арахамия: Вероятность досрочного роспуска Рады – 40%

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия дает 40% вероятности того, что нынешнюю Верховную Раду досрочно распустят.

– Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся, – сказал он в интервью.

Пару месяцев назад Арахамия прогнозировал досрочную отставку парламента с вероятностью 75%.

Он также сообщил, что продолжит возглавлять фракцию до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не изменит решения в отношении его назначения.

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– Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать, – сказал нардеп.

К слову, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности его работы.

Источник: Украинская правда

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