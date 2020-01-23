Экс-пленный “ЛНР” заплатил $32 тыс. за включение в список на обмен

Луганский бизнесмен, который, на оккупированных территориях собирал информацию для СБУ, а затем провел почти четыре года в плену, вернулся в Украину во время последнего предновогоднего обмена и рассказал журналистам, что пленные платили боевикам деньги, чтобы вернуться в Украиину.

Освобожденный из плена так называемых ЛНР Денис Секацкий за свою свободу заплатил $32 тыс, а его товарищ почти $80 тис.

– Более половины из нас заплатили террористам за то, чтобы уехать. Они требовали с меня выкуп – за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны “ЛНР”. Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката, – рассказал пленный.

Читайте: В следующий обмен пленными включат политзаключенных из Крыма

По его словам, платили не все, потому что боевики не трогали пленных, которые были в медийном поле Украины. Они требовали деньги только в тех, о ком не говорили украинские СМИ, в частности о военных.

– Им повезло – по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях – и они были неприкосновенны. Да, их также держали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был “пропавшим без вести” 5 месяцев, – добавил Секацкий.

Напомним, в результате обмена, который состоялся 29 декабря между Украиной и непризнанными республиками “ЛДНР” в Киев вернулся 81 человек.