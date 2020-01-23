Гончарук предложил способ, как для госбюджета экономить по 2 млн грн ежедневно

Благодаря рекордно низким ставкам по евробондам правительство сможет более эффективно распоряжаться госбюджетом и экономить по 2 млн грн ежедневно. Об этом на своей странице в Facebook рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентами. Для понимания, обслуживание госдолга – это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022 года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги – отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства, – написал премьер.

Он также отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сейчас же, по словам руководителя правительства, государство заимствует €1,25 млрд под 4,375% годовых.

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– Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития. Это ярко демонстрирует доверие инвесторов к государственной политике, которую проводит правительство под эгидой президента Владимира Зеленского, – отметил глава Кабмина.

Он также подчеркнул, что доверие к Украине является основой дальнейшего развития инвестиционного потенциала государства, ведет к созданию новых рабочих мест.

– Доверие к государству – основа инвестиционного потенциала страны. А инвестиции – это рабочие места для украинцев. Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина на правильном пути! – подытожил премьер Гончарук.

К слову, Алексей Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе рассказал, что сейчас в стране нет сомнения в том, что на высшем уровне коррупции не существует, но этого недостаточно.