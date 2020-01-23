Владимир Зеленский выступил на Украинском завтраке в Давосе. Президент Украины записал видеообращение, поскольку в настоящее время находится с визитом в Израиле.

Он призвал международных партнеров инвестировать в Украину, пообещав ускоренный возврат инвестиций в модернизацию:

– Мы внедряем быстрый возврат инвестиций в модернизацию от 2 до 5 лет вместо 10 и 12.

Кроме того, президент пообещал создание в Украине международного арбитража для инвесторов для гарантированной защиты права собственности.

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Он также отметил, что инвесторам, которые приватизируют предприятия стоимостью от $10 млн, предоставят налоговые каникулы на пять лет.

– Мы строим равные и единые правила игры для всех, диджитализируем процессы и уменьшаем роль государства там, где это не нужно. Не инвестировать в Украину – это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за $1 млн, – добавил Зеленский.

Напомним, с 21 до 24 января проходит Всемирный экономический форум в Давосе, который ежегодно собирает политических и экономических лидеров со всего мира.