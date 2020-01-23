На Донбассе погиб украинский военный

Пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военный ООС погиб, еще один получил ранения ночью 23 января.

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Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также присутствовала снайперская активность.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске 16 января заявила о необходимости повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения именно потому, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной – продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые.