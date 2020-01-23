PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Пробная перепись: Дубилет назвал причины сокращения населения Украины

Главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, сокращение численности населения влияют три больших блока:

– Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – отрицательный тренд по миграции. У нас эмигрируют больше, чем приезжают обратно. Третье – это демографический тренд, поскольку смертей больше, чем рождаемости. Эти три больших блока приводят к сокращению населения, – сказал Дубилет.

Читайте: Цифровая перепись населения Украины: возраст, структура, распределение по регионам

Напомним, ранее Кабмин представил результаты пробной переписи населения. Согласно ей, количество населения в Украине составляет 37 млн ​​289 тыс. человек.

А Киев стал самым населенным городом Украины. В столице проживают 3,7 млн человек.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка