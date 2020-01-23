Главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, сокращение численности населения влияют три больших блока:

– Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – отрицательный тренд по миграции. У нас эмигрируют больше, чем приезжают обратно. Третье – это демографический тренд, поскольку смертей больше, чем рождаемости. Эти три больших блока приводят к сокращению населения, – сказал Дубилет.

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Напомним, ранее Кабмин представил результаты пробной переписи населения. Согласно ей, количество населения в Украине составляет 37 млн ​​289 тыс. человек.

А Киев стал самым населенным городом Украины. В столице проживают 3,7 млн человек.