Пробная перепись: в Киеве проживает 10% населения Украины

Киев стал самым населенным городом Украины с численностью населения 3,7 млн человек. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.

Пробная перепись населения показала разногласия между зарегистрированным населением и доступным.

Так, в Кабмине представили данные пробной переписи населения, которую проводили в декабре 2019 года в части Оболонского района города Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Численность населения части Оболонского района составила 20 202 человека. Как постоянное население определили себя 19 347 человек.

Численность населения на территории Бородянского района, где проходила перепись, составила 8 274 человека. Доступное население составило 7 322 человека, а постоянное население – 7 400 человек.

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– Это свидетельствует о том, что существуют разногласия между зарегистрированным населением и имеющимся, – заявил председатель Госкомстата Игорь Вернер.

К слову, пробная перепись населения Украины показала численность людей, проживающих на всей территории страны, кроме временно оккупированных территорий.