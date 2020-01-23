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Факты / Украина / Общество

Смертельный вирус из Китая: в Украине оценили риски

Риск занесения нового смертельного коронавируса из Китая в Украину оценивается как средний.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор ЦОС Минздрава Украины Игорь Кузин.

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Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также пока оценивается как средней, – сказал Кузин.

Для такого уровня опасности нет необходимости вводить ограничения на перемещение грузов, товаров или туристов.

Кузин отметил, что в Украине внедрены определенные действия по обеспечению ответа на потенциально завезенные случаи.

Коронавірус

Ранее Факты ICTV писали, что китайские ученые провели исследования и выяснили, что вероятным источником нового коронавируса могли стать змеи.

Фото: Pexels

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