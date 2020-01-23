Суд отпустил Инну Грищенко под домашний арест

23 января Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в причастности к покушению на убийство Инне Грищенко (Пуме).

Инна Грищенко и ее супруг Владислав были задержаны в ноябре по подозрению в причастности к покушению на убийство Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

Читайте: Убийство Шеремета: следователи допросили певца Александра Положинского

Ранее в полиции назвали имена пятерых подозреваемых по делу Шеремета, среди которых, в частности, и Инна Грищенко.

Семья добровольцев подозревается в изготовлении самодельного взрывного устройства.

– Резолютивная часть решения суда: Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест, – написала Помазановская в Facebook.

Ранее Факты ICTV писали, что во время заседания суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета свидетели сообщили, что у одной из подозреваемых Яны Дугарь есть алиби.

Источник: Рomazanovska