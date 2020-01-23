ТПП Украины даст новый толчок развитию украинско-итальянских экономических отношений

27-28 февраля на инновационной площадке MiCo Миланского конвенционного центра состоится выставка Connext 2020. ТПП Украины уже начала формирование делегации украинского бизнеса в Италию.

– Украина и Италия – стратегические партнеры. Нам очень приятно видеть интерес к Украине, готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, что запуск платформы Connext даст новый толчок развитию наших экономических отношений, – сказал президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

Connext 2020 – мероприятие, ориентированное на взаимодействие между странами Восточной и Центральной Европы, где Украина является одним из приоритетов. Это необычная выставка, а также уникальная возможность для предприятий, занимающихся производством, развивать его и войти в цепочки производства ЕС через Италию. Это новые возможности, которые нельзя упустить.

По данным таможенной статистики Украины, Италия остается шестым торговым партнером Украины среди стран мира по объему торговли товарами. По объему товарооборота Украины со странами Европы, Италия занимает третье место, уступая Германии и Польше.

Объем украинского экспорта в Италию превышает совокупный экспорт в США, Великобританию, Францию, Японию, ЮАР и Канаду вместе взятые. Товарооборот между Украиной и Италией составляет около $5 млрд.

Без сомнения, Украине нужны инвестиции, опыт, итальянское видение европейского и мирового рынка. Сейчас речь идет о заметном рывке в деловом обмене. ТПП Украины системно работает над углублением и расширением сотрудничества Украины и Италии с целью направить усилия на технологические возможности, опыт украинских предприятий.

Поэтому очень важным для ТПП Украины является государственная награда от президента Италии, которая была вручена президенту ТПП Украины Геннадию Чижикову чрезвычайным и полномочным послом Давиде Ля Чечилия.

Читайте: Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины

– Президенту ТПП Украины Геннадию Чижикову президентом Италии были вручены Ordine della Stella d’Italia. Отныне он будет носить почетное звание кавалера ордена звезды Италии. Это государственная награда, которая присуждается за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами и за развитие связей с Италией, – сказал посол Италии в Украине.

Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков подчеркнул, что рассматривает эту награду, как работу всего коллектива – и центральной, и региональных палат.

– Эта государственная награда – подтверждение и залог развития дружественных отношений и сотрудничества между Италией и Украиной, – добавил он.

Торгово-промышленная палата Украины является платформой для формирования бизнес-связей и коммуникаций между национальным и зарубежным бизнесом и властью.

Миссия Торгово-промышленной палаты Украины – создание и поддержка благоприятной среды для ведения бизнеса в Украине и усиление международного делового сотрудничества Украина-Мир. Цель – развитый и сильный отечественный бизнес.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с инвесторами речь идет о серьезных вложениях в Украину, превышающих $100, $200, $300 млн. Он добавил, что уже провел несколько детальных встреч с представителями крупных компаний.