Треть ветеранов АТО имеют доход до 10 тыс. грн – опрос

Результаты опроса, проведенного представительством Международной организации по миграции (МОМ) в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов свидетельствуют, что почти треть ветеранов получает доход менее 10 тыс. грн.

5% опрошенных получают среднемесячный доход до 4 тыс. 500 грн.

27% – от 4 тыс. 501 грн до 10 тыс. грн.

18% – от 10 тыс. До 15 тыс. грн.

17% – более 15 тыс. грн.

33% – затруднились ответить.

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Также у ветеранов спросили о самооценке финансового положения их домохозяйств.

3% ветеранов экономят на питании.

6% – могут позволить себе покупать еду, одежду, обувь и дорогие покупки (машину, квартиру).

18% опрошенных говорят, что им хватает средств на питание.

36% – могут позволить еду, одежду и обувь.

31% – могут позволить еду, одежду и обувь и другие покупки (бытовую технику).

1% респондентов могут себе позволить любые покупки в любое время.

5% опрошенных затруднились ответить.

Напомним, в Украине с 1 апреля введут бесплатные медосмотры для ветеранов.