Треть ветеранов АТО имеют доход до 10 тыс. грн – опрос

Результаты опроса, проведенного представительством Международной организации по миграции (МОМ) в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов свидетельствуют, что почти треть ветеранов получает доход менее 10 тыс. грн.
- 5% опрошенных получают среднемесячный доход до 4 тыс. 500 грн.
- 27% – от 4 тыс. 501 грн до 10 тыс. грн.
- 18% – от 10 тыс. До 15 тыс. грн.
- 17% – более 15 тыс. грн.
- 33% – затруднились ответить.
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Также у ветеранов спросили о самооценке финансового положения их домохозяйств.
- 3% ветеранов экономят на питании.
- 6% – могут позволить себе покупать еду, одежду, обувь и дорогие покупки (машину, квартиру).
- 18% опрошенных говорят, что им хватает средств на питание.
- 36% – могут позволить еду, одежду и обувь.
- 31% – могут позволить еду, одежду и обувь и другие покупки (бытовую технику).
- 1% респондентов могут себе позволить любые покупки в любое время.
- 5% опрошенных затруднились ответить.
Напомним, в Украине с 1 апреля введут бесплатные медосмотры для ветеранов.