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Факты / Украина / Общество

Треть ветеранов АТО имеют доход до 10 тыс. грн – опрос

Результаты опроса, проведенного представительством Международной организации по миграции (МОМ) в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов свидетельствуют, что почти треть ветеранов получает доход менее 10 тыс. грн.

  • 5% опрошенных получают среднемесячный доход до 4 тыс. 500 грн.
  • 27% – от 4 тыс. 501 грн до 10 тыс. грн.
  • 18% – от 10 тыс. До 15 тыс. грн.
  • 17% – более 15 тыс. грн.
  • 33% – затруднились ответить.

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Также у ветеранов спросили о самооценке финансового положения их домохозяйств.

  • 3% ветеранов экономят на питании.
  • 6% – могут позволить себе покупать еду, одежду, обувь и дорогие покупки (машину, квартиру).
  • 18% опрошенных говорят, что им хватает средств на питание.
  • 36% – могут позволить еду, одежду и обувь.
  • 31% – могут позволить еду, одежду и обувь и другие покупки (бытовую технику).
  • 1% респондентов могут себе позволить любые покупки в любое время.
  • 5% опрошенных затруднились ответить.

Напомним, в Украине с 1 апреля введут бесплатные медосмотры для ветеранов.

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