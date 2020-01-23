Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал презентацию по населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.
Согласно опубликованной информации, в Украине живет 37,289 млн граждан.
На данный момент в переписи населения нет информации о:
- образовании;
- языке общения;
- этническом происхождении;
- внутренней миграции;
- жилищных условиях украинцев;
- составе домохозяйств.
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Большую часть страны (44,1%) составляет трудоспособное население, после которого следуют люди преклонного возраста (16,8%), далее – дети (15,4%), люди зрелого трудоспособного возраста (14,1%) и раннего трудоспособного возраста (9,6%).
Количество женщин в Украине преобладает над количеством мужчин – 20 млн к 17,28 млн.
Больше всего украинцев проживают в городе Киеве, а также Днепропетровской и Харьковской областях.
На этом перепись населения не планируют завершать. До августа 2020 года должны получить оценку:
- численности наличного населения на уровне регионов и районов;
- распределения населения на уровне регионов и районов по полу и возрасту;
- распределения населения по официальным доходам в разрезе регионов по полу и возрасту;
- наличного населения на основании верификации данных о физических лицах, которые обрабатываются в национальных информационных ресурсах с максимальным охватом демографических и социально-экономических показателей.
К слову, Дмитрий Дубилет уже рассказывал о том, какую методологию использовали для переписи населения.
Источник: Dubilet