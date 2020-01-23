В Украину не пустили трех российских политиков

Пограничники не пропустили в Украину трех российских политиков. Один из них прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Лондона.

Он является представителем правящей политической партии РФ Единая Россия и бывшим мэром одного из областных центров. Россиянин не смог подтвердить цель своего пребывания. Поэтому сегодня утром он вылетел из Борисполя в Германию.

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Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска Киев (Жуляны). Вечером 22 января они прилетели рейсом из Минска.

Один из них также является партийцем Единой России, другой – Компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Их вернули обратным рейсом.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украину не пустили группу российских актеров на гастроли.

Фото: Госпогранслужба