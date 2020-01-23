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Факты / Lifestyle / Здоровье

ВОЗ не будет вводить ограничений между границами из-за коронавируса

23 января глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт провел брифинг, где высказался по поводу вспышки коронавируса (nCoV).

Он отметил, что количество случаев заражения вирусом, скорее всего, будет расти.

Все страны должны отчитываться в ВОЗ на случай выявления коронавируса.

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– Главные рекомендации для граждан: хорошо мойте руки, консультируйтесь с врачами, если плохо себя чувствуете. В случае, если у вас были контакты с больными людьми, рекомендуется связаться с врачом, не употреблять неочищенные продукты, – отметил глава представительства ВОЗ в Украине.

За все время было зарегистрировано 448 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, среди них – 9 летальных случаев.

Недавно Факты ICTV сообщали, что ВОЗ отложила объявление чрезвычайного положения из-за коронавируса в Китае.

Источник: МОЗ Украины

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