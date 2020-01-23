Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины

Из-за несоблюдения Евросоюзом предыдущих договоренностей, государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины в ЕС.
ЕС временно приостановил ввоз из Украины на свою территорию мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы – яйца и яичная продукция под эти ограничения не подпадают.
Решение связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ЧП Хутор в Винницкой области.
– С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы.
Ситуация с гриппом птицы находится под контролем Госпродпотребслужбы, – заявили в ведомстве.
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Украина в соответствии с международными обязательствами безотлагательно уведомила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.
– Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС стало неожиданным для украинской стороны, – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, из-за вспышки птичьего гриппа Госпродпотребслужба предостерегла украинцев от покупки мяса птицы на массовых рынках.
Источник: Госпродпотребслужба