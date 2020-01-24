11 обстрелов и одно ранение: как прошли сутки на Донбассе

23 января противник 11 раз обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Восемь обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Три обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Читайте: Лидеры Украины, Франции и Германии обсудят ситуацию на Донбассе

– Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – сообщили в штабе

Стреляли неподалеку Талаковки, два раза рядом с Опытным вблизи Красногоровки, в районе населенного пункта Широкино, Новоселовка Вторая, рядом с Авдеевкой и вблизи Водяного.

К слову, Украина в ТКГ настаивает на том, чтобы ОБСЕ повторно верифицировала отвод тяжелых вооружений, ведь ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной.