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Факты / Украина / Общество

11 обстрелов и одно ранение: как прошли сутки на Донбассе

23 января противник 11 раз обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Восемь обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Три обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

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– Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – сообщили в штабе

Стреляли неподалеку Талаковки, два раза рядом с Опытным вблизи Красногоровки, в районе населенного пункта Широкино, Новоселовка Вторая, рядом с Авдеевкой и вблизи Водяного.

К слову, Украина в ТКГ настаивает на том, чтобы ОБСЕ повторно верифицировала отвод тяжелых вооружений, ведь ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной.

Источник: Штаб ООС

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