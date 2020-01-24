В субботу, 25 января, почти во всех областях будет теплая и ясная погода.
На северо-востоке, в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях пройдут дожди, местами – мокрый снег.
Температура будет днем 1°…3°, а ночью -1°…1°.
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В воскресенье, 26 января, по всей территории Украины ожидается погода без осадков, облачно с прояснениями.
Воздух прогреется до 2°…4° днем, и -1°…1° ночью.
В Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях, а также в Крыму будет еще теплее – дневная температура поднимется до 5°…7°.
Ранее Факты ICTV писали о прогнозе погоды на зиму в Украине.
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