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Факты / Погода

+5 и мокрый снег: какой будет погода в Украине на (КАРТА)

В субботу, 25 января, почти во всех областях будет теплая и ясная погода.

На северо-востоке, в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях пройдут дожди, местами – мокрый снег.

Температура будет днем 1°…3°, а ночью -1°…1°.

Читайте: Тепло и солнечно: погода в Украине на неделю (КАРТА)

В воскресенье, 26 января, по всей территории Украины ожидается погода без осадков, облачно с прояснениями.

Воздух прогреется до 2°…4° днем, и -1°…1° ночью.

В Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях, а также в Крыму будет еще теплее – дневная температура поднимется до 5°…7°.

Ранее Факты ICTV писали о прогнозе погоды на зиму в Украине.

Источник: Гидрометцентр

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