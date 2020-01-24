Бабушка бальзаковского возраста! На Львовщине депутата оштрафовали за эйджизм

Депутат Рудковского горсовета Львовщины Михаил Михняк написал несколько постов в соцсети, в которых призывал уволь женщину из-за ее почтенного возраста.

– Кто за то, чтобы уволить Шурку – Городник Анну из исполнительного комитета! С ее преклонным возрастом и нетрудоспособностью? На ее место пойдет кто-то другой, молодой, а не бабушка бальзаковского возраста! Кто за пишите на мое имя обращение с коллективными подписями, – написал Михняк в сентябре 2019 года.

После того как женщина прочитала ей стало плохо, из-зп чего пришлось пройти курс лечения.

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Самборский городской суд обязал выплатить местной жительнице 7,5 тыс. грн морального ущерба.

С депутатом также провели профилактические беседы правоохранители.

Ранее Факты ICTV рассказывали о мужчине из США с проблемами слуха, который подал в суд на Pornhub из-за того, что не может понять часть текста в видео.