Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января.

Одним из инициаторов принятия документа о Международном дне памяти жертв Холокоста была Украина. Вместе с ней выступили Израиль, США, Канада, Австралия, Россия. Соавторами стали еще более 90 стран.

В итоге Международный день памяти жертв Холокоста был установлен Генассамблеей ООН 1 ноября 2005 года.

В качестве даты выбрали именно 27 января, поскольку в этот день был освобожден концентрационный лагерь Освенцим, в котором, по различным оценкам, погибло от 1,5 до 4 млн человек.

Жертвами Холокоста в Украине стали около 1,5 млн человек.

Впервые Международный день памяти жертв Холокоста отметили во всем мире в 2006 году.

В Украине на государственном уровне Международный день памяти жертв Холокоста отметили в 2012 году.

В Израиле также принято отмечать Йом ха-Шоа (День Катастрофы и героизма европейского еврейства), который по еврейскому календарю приходится на 27 нисана. В этот день в гетто Варшавы начались восстания.

В григорианском календаре этот день является датой между 7 апреля и 7 мая.

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Седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Международный день памяти жертв Холокоста должен напоминать всему миру о том, каким Холокост был беспрецедентным проявлением зла.

Слово Холокост произошло от древнегреческого holocaustosis, которое означало уничтожение огнем. Сейчас же под ним подразумевают политику нацистской Германии и ее союзников по преследованию и убийству евреев в период с 1933 по 1945 год.

Впервые термин Холокост использовал писатель Эли Визель в качестве символа газовых камер, а также крематориев лагерей уничтожения.

В Израиле и ряде других стран также принято использовать такой термин, как Шоа, который означает Катастрофу европейского еврейства.

К слову, президент Владимир Зеленский и украинская делегация отдали места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.