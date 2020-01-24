Deutsche Bahn обсуждает возможность управления Укрзализныцей

Крупнейший немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что 22 января 2020 года в Давосе подписали соглашение с правительством Украины касательно консультаций Укрзализныци.
Однако вопрос возможного операционного управления Укрзализныцей в рамках указанного сотрудничества еще будет обсуждаться.
– Дальнейшие детали, касающиеся сотрудничества, в частности привлечение к вопросам менеджмента, пока обсуждаются, – заявили в Deutsche Bahn.
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Окончательные договоренности станут известны в начале февраля, после подписания финального соглашения между немецким железнодорожным оператором и Кабинетом министров.
Премьер-министр Алексей Гончарук уже заявил о том, что его подписание должно состояться 5 февраля.
Напомним, Алексей Гончарук рассказал, что меморандум между украинским правительством и оператором Германии Deutsche Bahn не предусматривает продажу или концессию государственной компании Укрзализныця.
Источник: Deutsche Bahn