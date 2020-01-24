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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Deutsche Bahn обсуждает возможность управления Укрзализныцей

Крупнейший немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что 22 января 2020 года в Давосе подписали соглашение с правительством Украины касательно консультаций Укрзализныци.

Однако вопрос возможного операционного управления Укрзализныцей в рамках указанного сотрудничества еще будет обсуждаться.

– Дальнейшие детали, касающиеся сотрудничества, в частности привлечение к вопросам менеджмента, пока обсуждаются, – заявили в Deutsche Bahn.

Читайте: Сотрудничество с Deutsche Bahn не предусматривает продажу Укрзализныци – Гончарук

Окончательные договоренности станут известны в начале февраля, после подписания финального соглашения между немецким железнодорожным оператором и Кабинетом министров.

Премьер-министр Алексей Гончарук уже заявил о том, что его подписание должно состояться 5 февраля.

Напомним, Алексей Гончарук рассказал, что меморандум между украинским правительством и оператором Германии Deutsche Bahn не предусматривает продажу или концессию государственной компании Укрзализныця.

Источник: Deutsche Bahn

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