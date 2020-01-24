Холокост в Украине: Зеленский в Израиле вспомнил историю своей семьи

Владимир Зеленский в Иерусалиме во время совместного выступления с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны.

Глава государства также рассказал истории людей, которые спасали евреев от нацистов, и историю собственной семьи.

Он вспомнил о заведующей детсада Саиде Арифовой, которая во время оккупации Крыма нацистами скрыла национальность своих воспитанников, давала им татарские имена, получала фальшивые документы и медицинские справки.

– Она, мусульманка по вероисповеданию, спасла 88 евреев, – отметил Зеленский.

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Другая история – об украинском священнике Греко-католической церкви Емельяне Ковче, который находился в концлагере, где содержались около 700 заключенных.

– Он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Его за это отправили в концлагерь Майданек, – рассказал президент.

Вспомнил Зеленский и историю собственной семьи – трех братьев его дедушки во время Холокоста расстреляли немецкие оккупанты, его же дедушка вернулся живым с фронта.

– Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом. Через два года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом. И сегодня он стоит перед вами, – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский и украинская делегация отдали места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.