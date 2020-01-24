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Факты / Украина / Политика

Гончаренко предлагает запретить смартфоны в школах

Нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко 22 января подал законопроект 2792 о запрете использования смартфонов на школьных уроках.

Гончаренко отметил, что современные гаджеты могут предоставить доступ как к полезной, так и вредной информации, в частности, в разрезе социальных сетей и некоторых приложений.

Он убежден, что вседозволенность в использовании гаджетов отвлекает школьников от учебного процесса.

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-Глобально постоянное “зависание” в телефоне – это большая нагрузка на глаза и малоподвижный образ жизни. Но чаще это приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой травли в интернете.

Запрет на различные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах Америки. Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках, – подытожил депутат.

Раньше Факты ICTV рассказывали о том, что вскоре ученики смогут посещать школьные дополнительные занятия бесплатно.

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