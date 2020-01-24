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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ значительно повысил курс доллара на 24 января

Национальный банк Украины установил официальный курс на 24 января на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время курс доллара на 23 января составляет 24,3310 гривен за 1 доллар.

Читайте: Курс доллара, цены и мировой кризис: прогноз экспертов на 2020 год

Евро остановилось на отметке 27,19 грн.

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