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Факты / Украина

Поставка армии новых БТР Буцефал прекращена из-за брака

Поставка Вооруженным силам Украины бронетранспортеров Буцефал (БТР-4Е) прекращена из-за обнаруженных дефектов на сварных соединениях бортов.

Совместная рабочая группа Министерства обороны Украины и госконцерна Укроборонпром обнаружила наличие повреждений упрочняющей наплавки на соединениях бортов машин, произведенных Лозовским кузнечно-механическим заводом.

Эксперты должны определить причины возникновения дефектов и принять меры по недопущению повторного возникновения этих проблем в производстве БТР.

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В ведомстве обещают наказать виновных, если станет известно о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами.

Напомним, десантники на Донбассе провели тренировку, используя боевые машины БМП-1.

Источник: Минобороны

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