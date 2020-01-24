Всеукраинские местные выборы состоятся в этом году. Вопрос только – будут ли они досрочными. Сразу после формирования нового парламента политики интриговали неоднозначными заявлениями, впрочем, до завершения реформы децентрализации их ждать точно не стоит.

А для этого нужно проголосовать за инициативу президента, которую в конце прошлого года отправили на доработку.

Более того, даже лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия к возможности внеочередных местных выборов относится скептически, сетуя на то, что их партии не хватает кадров, а на местах это не менее 150 тыс. человек.

В то же время эксперты не исключают такой возможности. Факты ICTV ранее писали, будут ли местные выборы внеочередными и по каким правилам они пройдут.

Выборы состоятся уже на базе нового Избирательного кодекса, будут первыми после завершения реформы децентрализации, а также обещают существенно изменить расстановку политических сил в регионах.

Факты ICTV разбирались, какие особенности будут на этих местных выборах и какие партии имеют шансы на победу.

Возьмет ли Слуга народу большинство?

Главная интрига местных выборов – насколько высокими будут показатели представителей Слуги народа, поскольку эксперты отмечают, что у партии нет мощного представительства в регионах. Это признают и в политсиле.

Поэтому Слуга народа, как и на парламентских выборах, будет делать ставку не на личности, а на бренд и высокий рейтинг Зеленского, уверен политолог Игорь Рейтерович.

– Большинство представителей будут неизвестными, но они активно будут использовать флаг, идеологию, депутатов, которые будут приезжать в регионы от монобильшости, и имя президента.

Основные претенденты на победу в местных выборах, кроме Слуги народа – это самовыдвиженцы, так как выборы на местах – это о людях, и Батькивщина, которая имеет разветвленную региональную структуру, уверен политолог Олег Саакян.

– Главная битва развернется в этом треугольнике. Команда Зеленского будет пользоваться высокими рейтингами президента и продолжением истории общенациональных выборов. А протестно это будут подхватывать, с одной стороны, Тимошенко, с другой – местные элиты.

Значительно меньшие шансы эксперты пророчат Европейской солидарности. Прежде всего из-за отсутствия структурной представленности на местах.

– Единственное, что держит ЕС – то, что у Порошенко осталось электоральное ядро. Оно проявится, хотя не покажет большого результата, – отмечает политтехнолог Андрей Золотарев.

На Западной на Центральной Украине возможность завести своих депутатов, хоть и не много, есть у партии Голос Святослава Вакарчука.

– Партия на старте своего развития. Очевидно, что ни количественно, ни организационно стать серьезным фактором всеукраинского влияния не удастся. Сконцентрировавшись на конкретных территориальных точках, вероятно, что в отдельных общинах им удастся взять позиции, – отмечает Саакян.

На Юге и Востоке будут бороться оппозиционные партии – ОПЗЖ и Оппозиционный блок, который в парламент не прошел.

– Это интрига этих выборов – что на местах продемонстрируют Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье – кто будет претендовать на электоральное наследие бывших Партии регионов и Оппоблока, – говорит Золотарев.

Эксперт предсказывает мощную конкуренцию и появление не менее двух новых политических проектов, ведь в этих регионах есть запрос на умеренную политическую силу, которая не будет настолько радикальная и пророссийская, как ОПЗЖ.

Возвращение Гройсмана и Яценюка

Но в борьбе будут участвовать не только партии, представленные в Раде, и самовыдвиженцы. Есть шансы у тех сил и личностей, которые по разным причинам не попали в парламент.

Так, возвращение старых политических элит предсказывает Олег Саакян.

– Они сейчас скупают местные каналы, готовят для себя различные региональные политические проекты. Эти представители финансово-промышленных групп будут возвращаться в большую политику через местный уровень. В частности, будут усиливаться Гройсман, Яценюк, ряд экс-регионалов, олигархов местного уровня, – объясняет эксперт.

Владимир Гройсман может рассчитывать на Винницкую область, поскольку успешно работал мэром Винницы и на парламентских выборах его партия получила там высокий результат, уступив лишь Слуге народа. А вот для того, чтобы продвигать политсилу по всей Украине, ресурсов у экс-премьера мало, говорят эксперты.

В районе Львовской области шансы завести своих представителей имеет Самопомощь, но на большинство рассчитывать не стоит.

– У Самопомощи возможности на местных выборах довольно призрачны. Им так и не удалось построить сильную региональную сеть, – считает Саакян.

Значительные шансы, по оценке Золотарева, имеет партия Наш край, которая на выборах в 2015 году заняла третье место, пропустив вперед только БПП и Батькивщину.

– Есть перспективная ниша для горизонтального проекта региональных лидеров. Есть мощный запрос представлять интересы регионов и общин. Такой политсилы сейчас нет. Эту нишу может захватить Наш край.

Кто сохранит мэрское кресло?

Все эксперты предсказывают ожесточенную борьбу за кресла мэров, особенно в городах-миллионниках. Кроме того, существенно выросла “стоимость” такой должности. Если раньше залог составил 4 минимальные зарплаты на каждые 100 тыс. избирателей, то теперь – на каждые 10 тыс. Так, например, столичный залог будет стоить больше 4 млн грн.

Слуга народа, не имея сильного партийного развития на местах, пока кандидатов в мэры крупнейших городов не представила. А на пиар такой фигуры, по оценкам политтехнолога Золотарева, нужно минимум год-полтора. За короткий срок это сделать, конечно, реально, но крайне сложно.

– Да, партийная принадлежность будет давать какой-то карт-бланш кандидату, но нужно, чтобы это была мощная фигура. Сейчас альтернатив ни по Днепру, ни по Харькову, ни по Одессе, ни по Киеву нет.

По его оценкам, если политсилы не предложат мощную альтернативу, у Кличко есть все шансы остаться мэром Киева.

– Социология показала, что даже достаточно известные представители, которые идут от Слуги народа, не имеют высоких показателей и проигрывают Кличко. Люди будут смотреть не только на партийную принадлежность, но и на другие моменты – хозяйственник, бизнесмен, спортсмен и т. д., – отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Эксперты сходятся во мнении, что едва ли не единственный мэр, который сохранит свой пост – Геннадий Кернес, мэр Харькова.

– Очень зацементированная фигура, которая не имеет ярко выраженной альтернативы. Из-за выстраивания коммунальной экономики, системной зачистки оппозиции в течение многих лет и зацикливания всех экономических и политических процессов в Харькове на свою команду, фактически, у него монопольное положение, – отмечает Саакян.

Хотя он и добавляет, что по результатам выборов, позиция Кернеса ослабнет. По оценкам политолога, минимум у 50% крупных городов изменятся фамилии мэров.

Оптимистично шансы мэра Днепра Бориса Филатова остаться в должности оценивает Золотарев.

– В городе прекратились разговоры о том, сколько украдено на ремонте моста, уменьшилось количество статей о том, как разворовывают бюджет. При таких условиях Филатову будет не сложно остаться на посту, хотя уровень недовольства деятельностью очень большой – почти 50%.

И тем не менее более четкую расстановку сил можно будет увидеть ближе к выборам, которые намечены на 25 октября (если, конечно, не объявят внеочередные).

Итак, наша страна в последнее время фактически живет от выборов до выборов. Предыдущий год перезагрузил общегосударственную власть, 2020-й же обещает существенные изменения на местах.

Лилия Ященко