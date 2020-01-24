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Факты / Украина / Общество

В 30 городах Украины могут отключить отопление из-за долгов – Нафтогаз

В Нафтогазе сообщили, что отопительный сезон в 30 городах Украины может быть сорван с 1 февраля 2020 года.

Это связано с тем, что 37 производителей тепла в Украине имеют задолженность за газ.

Речь идет в частности о:

  • Киеве;
  • Днепре;
  • Кривом Роге;
  • Одессе;
  • Николаеве;
  • Смеле;
  • Херсоне;
  • Полтаве;
  • Харькове.

Поставки будут прекращать отдельным ТКЭ. То есть отопление может исчезнуть не во всем городе.

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– Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения, – сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Компании-должники должны заплатить около 454,4 млн гривен для получения газа после 1 февраля.

Окончательный расчет за потребленный газ необходимо осуществить до 25 января 2020 года.

К слову, в 124 городах Украины осуществили перерасчет платежек за отопление и горячую воду для населения.

Источник: Нафтогаз

Фото: Dreamstime

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