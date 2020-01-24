В 30 городах Украины могут отключить отопление из-за долгов – Нафтогаз

В Нафтогазе сообщили, что отопительный сезон в 30 городах Украины может быть сорван с 1 февраля 2020 года.
Это связано с тем, что 37 производителей тепла в Украине имеют задолженность за газ.
Речь идет в частности о:
- Киеве;
- Днепре;
- Кривом Роге;
- Одессе;
- Николаеве;
- Смеле;
- Херсоне;
- Полтаве;
- Харькове.
Поставки будут прекращать отдельным ТКЭ. То есть отопление может исчезнуть не во всем городе.
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– Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения, – сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Компании-должники должны заплатить около 454,4 млн гривен для получения газа после 1 февраля.
Окончательный расчет за потребленный газ необходимо осуществить до 25 января 2020 года.
К слову, в 124 городах Украины осуществили перерасчет платежек за отопление и горячую воду для населения.
Источник: Нафтогаз