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Факты / Украина

В Киеве экстренно закрыли пять станций метро

В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций Крещатик, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота, Театральная с временным закрытием станций.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Об открытии станций метро Факты ICTV сообщат дополнительно.

Читайте: Метро на Виноградарь строят по графику – Кличко

Как сообщалось, 20 января на красной линии метрополитена в Киеве на 20 минут останавливалось движение сразу на четырех станциях.

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