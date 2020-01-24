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Факты / Украина

В Ровно мужчина пытался продать почти 60 кг ртути

В Ровно задержан гражданин, который пытался сбыть ртуть, общим весом около 60 килограмм за 50 тыс. грн и $20 тыс.

– Во время досудебного расследования выяснено, что мужчина в январе 2019 года, вступив в преступный сговор с неустановленными пока лицами, приобрел ядовитое вещество, которое хранил с целью дальнейшего сбыта, без соответствующих специальных разрешительных документов на приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта ядовитого вещества, – отметили в прокуратуре.

Впоследствии злоумышленник возле одного из торговых центров пытался сбыть ядовитое вещество.

В Ровно мужчина пытался продать почти 60 кг ртути / 3 фотографии

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Сейчас решается вопрос о вручении подозрения по факту приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и сбыт ядовитых веществ.

Наказание по этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее в Киеве мужчины пытались сбыть красную ртуть за €246 тыс.

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