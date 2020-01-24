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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина рассчитывает на €26 млн от ЕС на земельную реформу – Гончарук

На заседании 24 января правительство одобрило проект соглашения о финансировании мероприятия Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.

В документе предусмотрено привлечение €26 млн помощи Евросоюза.

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Если соглашение подпишут, эти средства потратят:

  • на институциональную и секторальную реформу в сельском хозяйстве и сельской местности;
  • поддержку малых фермерских хозяйств;
  • на земельную реформу.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который подразумевает внедрение рынка земли в Украине.

За проголосовали 240 депутатов – 227 из фракции Слуга народа и 13 внефракционных.

Фото: Dreamstime

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