Из-за распространения коронавируса из Китая Кабинет министров принял решение о создании оперативного штаба на уровне Министерства здравоохранения.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гочарук во время брифинга по результатам заседания правительства, существует четкий план действий на угрозу распространения коронавируса.

Последние несколько дней Украина поддерживает коммуникацию со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы контролировать ситуацию.

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– По состоянию на сегодня нет никаких оснований для того, чтобы переживать. В Украине нет ни одного подтвержденного случая подобного типа коронавируса, – сказал премьер-министр.

Гончарук добавил, что 24 января также должно состояться совещание служб, которые контролируют пересечение границы для того, чтобы не дать вирусу попасть на территорию страны.

К слову, в городе Ивало в Финляндии госпитализировали двух человек с подозрением на заболевание коронавирусом.