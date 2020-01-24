Какие украинские банкноты чаще всего подделывали в 2019 году

Согласно данным Национального банка Украины, в 2019 году уровень подделки нацвалюты в стране остается стабильно низким.

Так, больше всего в прошлом году подделывали банкноты старого образца. Речь идет о 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005 года.

Они составляли 65% и 15% соответственно от общего количества изъятых поддельных денег.

По итогам 2019 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 поддельных гривен.

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– В основном изъяты из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли, – сообщает пресс-служба НБУ.

Чаще всего поддельную валюту сбывали через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и т.д., однако их впоследствии обнаруживали в банковской системе.

Среди поддельных иностранных валют преобладали доллары США.

К слову, Нацбанк отменил необходимость подписей при проведении операций по обмену валют.