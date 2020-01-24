PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Какие украинские банкноты чаще всего подделывали в 2019 году

Согласно данным Национального банка Украины, в 2019 году уровень подделки нацвалюты в стране остается стабильно низким.

Так, больше всего в прошлом году подделывали банкноты старого образца. Речь идет о 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005 года.

Они составляли 65% и 15% соответственно от общего количества изъятых поддельных денег.

По итогам 2019 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 поддельных гривен.

Читайте: Нацбанк обновил список банков для валютных интервенций

– В основном изъяты из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли, – сообщает пресс-служба НБУ.

Чаще всего поддельную валюту сбывали через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и т.д., однако их впоследствии обнаруживали в банковской системе.

Среди поддельных иностранных валют преобладали доллары США.

К слову, Нацбанк отменил необходимость подписей при проведении операций по обмену валют.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка