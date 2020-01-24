С ученика 10 грн: в Тернополе учителя собирали деньги на освящение лицея – СМИ

В Тернополе проверяют информацию о том, что в специализированной художественной школе пытались собрать по 10 грн с каждого ученика на освящение классов иорданской водой.

После того, как была обнародована информация с поручением о сборе средств, городское управление направило в школу специальную комиссию.

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Ранее в Facebook появился скрин сообщения, размещенного в Viber-группе учителей школы, что необходимо собрать по 10 грн с ученика (семьи) на освящение лицея.

Отметим, в школе учится около 780 детей, итоговая сумма могла составить от 7 до 8 тыс. грн.

Однако, по словам директора, с детей денег никто не собирал.

Служебная проверка будет длиться до 28 января.

Ранее Факты ICTV писали, что в садиках и школах Киева запретили платные мероприятия во время уроков.