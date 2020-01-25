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Факты / Украина

В Одесской области девушка выпала с 7 этажа дома

В городе Черноморск Одесской области полиция выясняет обстоятельства падения 19-летней девушки с 7-го этажа жилого дома.

Потерпевшая сейчас находится в районной больнице в очень тяжелом состоянии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Мать потерпевшей Татьяна Швец в социальных сетях призвали граждан оказать помощь, в частности девушке нужна донорская кровь.

– У меня сегодня случилась беда, сегодня моя дочь Настя Швец выбросилась с 7 этажа. Срочно нужна кровь 3 положительная. Дочь находится сейчас в Ильичевской больнице, лежит в реанимации, – сообщила женщина.

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Ранее в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок выжил, скорая увезла его в больницу Охматдет.

Источник: УНИАН

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