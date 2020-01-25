В Борисполе нашли забытый чемодан с кучей iPhone и Air Pods

В забытом багаже в аэропорту Борисполь нашли 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму почти 1,8 млн грн..
Багаж забыли пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ. Они получили лишь часть багажа, а остальные забыли и покинули аэропорт.
– При оформлении данных чемоданов в камеру хранения неизвестного багажа было обнаружено всего сорок четыре iPhone 11 в упаковке, шестьдесят три iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro, – говорится в сообщении.
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О забытых телефоны их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов. Пассажиры нарушили таможенные правила, поэтому по решению суда телефоны и наушники изъяли.
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