Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины – Кулеба

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе достижения Украины перспектив членства в ЕС не считает Венгрию страной, которая блокирует этот процесс.

– Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возникла с ними спор уверена, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия возражала европейскую перспективу Украины, – сказал Кулеба.

Читайте: Пристайко и Сийярто договорились о поиске решения украинско-венгерских проблем

Он признал, что среди государств-членов ЕС есть те, кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично относительно членства Украины в ЕС.

– Балансируя их интересы, формируется и позиция ЕС. Но я не знаю ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства, – добавил Кулеба.

Ранее Будапешт снял свое вето по принятию заявления комиссии Украина-НАТО, которая состоялась 31 октября в Киеве.