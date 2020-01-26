Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – погиб военный

С начала суток боевики совершили четыре обстрела позиций военных Операции объединенных сил.

В результате вооруженных провокаций террористов погиб один военнослужащий Украины.

– На Луганском направлении около 11.00 противник со стороны населенного пункта Березовское обстрелял опорные пункты подразделений ООС возле Орехова – из 120-мм миномета, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, и Новотошковское – из миномета калибра 120 мм, – сообщает пресс-служба Минобороны.

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На Донецком направлении боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям бойцов ООС неподалеку Красногоровки.

Военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевые задачи вблизи Лебединского, обстреляли из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что за вывод войск из ОРДЛО ответственна Россия.