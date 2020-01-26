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Факты / Украина

Коронавирус: Гончарук объяснил, почему в Борисполе проверяют только пассажиров из Китая

В аэропорту Борисполь проверяют инфракрасными термометрами только пассажиров прямых рейсов из Китая, потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане, – пояснил он.

Гончарук также рассказал о проверке специалистами санитарно-карантинного подразделения Минздрава первого рейса из Китая.

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– Ни одного человека из 150-ти, у которого были бы признаки заболевания, не выявили, все допущены на территорию Украины, – сообщил премьер.

К слову, в Украине постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.

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