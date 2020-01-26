СНБО круглосуточно следит за ситуацией с распространением коронавируса

За ситуацией с распространением нового типа коронавируса следит оперативная группа при аппарате СНБО.

Оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа сложившейся ситуации была создана еще 20 января.

– Ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и аппарат СНБО Украины владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу, – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Мониторинг распространения нового типа коронавируса ведется прежде всего по странам Азии, США, Европы и страна СНГ, с которыми граничит Украина.

Мероприятия иностранных государств по предотвращению дальнейшего распространения вируса и статистика заболеваемости анализируются в круглосуточном режиме.

К слову, в государственном комитете здравоохранения Китая рассказали, что средняя продолжительность инкубационного периода нового коронавируса составляет 10 дней.