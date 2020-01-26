В Украине пока нет коронавируса, для его выявления могут создать спецлаборатории – Минздрав

На данный момент в Украине не зафиксированы заражения новым коронавирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

Об этом руководство Министерства здравоохранения доложило президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам министра Зоряны Скалецкий, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий.

В Минздраве заверили украинского лидера, что в нашей стране готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

– Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания, – отметил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Представители Минздрава добавили, что в настоящее время рассматривается также возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

К слову, в Украине постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.