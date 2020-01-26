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Факты / Украина

Из-за больного в самолете задержат 8 рядов пассажиров – МОЗ о проверках в Борисполе

В Министерстве здравоохранения во время пресс-конференции сообщили о том, что с 26 января в Украине будут проводить температурный скрининг пассажиров самолетов, прибывающих из Китая.

Это должно помочь в выявлении больных новым типом коронавируса, эпидемия которого началась в китайском городе Ухань, ведь высокая температура является одним из первых симптомов заболевания.

Во время первой проверки ни у одного из 150 пассажиров самолета не обнаружили повышенную температуру тела, поэтому их допустили в Украину.

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Дежурный эпидемиолог, или его помощник заходит на борт самолета и осуществляет измерения температуры с помощью специального прибора и опрашивает людей, прибывших в аэропорт.

Если у кого-то из пассажиров обнаруживают повышенную температуру тела, то их, вместе с четырьмя рядами спереди и сзади, забирают в медицинскую службу.

К слову, в государственном комитете по здравоохранению Китая считают, что способность коронавируса к распространению ускоряется.

Фото: Dreamstime

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