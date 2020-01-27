Кодирование спутникового ТВ: как настроить ICTV, СТБ и Новый канал на тюнере

Для того, чтобы продолжать пользоваться спутниковым телевидением, надо будет заменить тюнер, который может декодировать сигнал, и заключить договор с официальным провайдером – Viasat или Extra TV.

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Тюнер должен поддерживать систему Verimax и иметь маркировку УТБ.