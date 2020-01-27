Кодирование спутникового ТВ: как настроить ICTV, СТБ и Новый канал на тюнере

Какой тюнер необходим?
Для того, чтобы продолжать пользоваться спутниковым телевидением, надо будет заменить тюнер, который может декодировать сигнал, и заключить договор с официальным провайдером – Viasat или Extra TV.
Читайте: Почему каналы кодируют спутниковый сигнал
Тюнер должен поддерживать систему Verimax и иметь маркировку УТБ.
Шаг 1 – выключите устройства из сети
Убедиться, что тюнер и телевизор выключены из сети.
Шаг 2 – подключите тюнер к антенне
Подключить кабель от спутниковой антенны ко входу SAT IN тюнера.
Шаг 3 – подключите кабеля
Подключить кабель HDMI к HDMI-входу телевизора и HDMI-выходу тюнера. Если в телевизоре нет HDMI-входа, воспользуйтесь кабелем RCA.
Шаг 4 – включите устройства в сеть
Подключить кабель питания к тюнеру и включить его в сеть.
Шаг 5 – включите телевизор
Включить телевизор. Если приемник используется впервые, на экране сразу появится меню.
Шаг 6 – выберете спутник
Выбрать номер LNB, чтобы выбрать спутник. Чтобы проверить корректность настройки, нажмите красную кнопку Тест сигнала. Если вы все сделали правильно, качество сигнала должно быть более 50%. В противном случае, выберите другой номер LNB.
Шаг 7 – выберете транспондер
Выбрать домашний транспондер (усилитель).
Шаг 8 – выберите инициализацию
Выбрать инициализацию. Приемник проверит доступность новой версии программного обеспечения, установит предварительно заданный список каналов и воссоздаст их на экране.
Шаг 9 – смотрите любимые программы
Наслаждайтесь просмотром любимых ICTV, СТБ и Нового канала.
Детальная инструкция
Если наши советы вам не помогли, вы можете ознакомиться с более подробной инструкцией по настройке тюнера: