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Факты / Украина / Общество
Кодирование спутникового ТВ: как настроить ICTV, СТБ и Новый канал на тюнере

После кодирования спутникового телевидения немало домохозяйств будут вынуждены приобрести новый тюнер. Как подключить тюнер УТБ и настроить на нем ICTV, СТБ и Новый канал – в материале Фактов ICTV.

Какой тюнер необходим?

Для того, чтобы продолжать пользоваться спутниковым телевидением, надо будет заменить тюнер, который может декодировать сигнал, и заключить договор с официальным провайдером – Viasat или Extra TV.

Читайте: Почему каналы кодируют спутниковый сигнал

Тюнер должен поддерживать систему Verimax и иметь маркировку УТБ.

Шаг 1 – выключите устройства из сети

Убедиться, что тюнер и телевизор выключены из сети.

Шаг 2 – подключите тюнер к антенне

Подключить кабель от спутниковой антенны ко входу SAT IN тюнера.

Шаг 3 – подключите кабеля

Подключить кабель HDMI к HDMI-входу телевизора и HDMI-выходу тюнера. Если в телевизоре нет HDMI-входа, воспользуйтесь кабелем RCA.

Шаг 4 – включите устройства в сеть

Подключить кабель питания к тюнеру и включить его в сеть.

Шаг 5 – включите телевизор

Включить телевизор. Если приемник используется впервые, на экране сразу появится меню.

Шаг 6 – выберете спутник

Выбрать номер LNB, чтобы выбрать спутник. Чтобы проверить корректность настройки, нажмите красную кнопку Тест сигнала. Если вы все сделали правильно, качество сигнала должно быть более 50%. В противном случае, выберите другой номер LNB.

Шаг 7 – выберете транспондер

Выбрать домашний транспондер (усилитель).

Шаг 8 – выберите инициализацию

Выбрать инициализацию. Приемник проверит доступность новой версии программного обеспечения, установит предварительно заданный список каналов и воссоздаст их на экране.

Шаг 9 – смотрите любимые программы 

Наслаждайтесь просмотром любимых ICTV, СТБ и Нового канала.

Детальная инструкция

Если наши советы вам не помогли, вы можете ознакомиться с более подробной инструкцией по настройке тюнера:

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